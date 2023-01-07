В Омской области при столкновении двух машин на трассе погиб ребенок

Еще четыре человека доставлены в больницу

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Автомобили Toyota и Chery столкнулись на трассе в Омской области. В результате ДТП погибла девочка 2021 года рождения, еще четыре человека с травмами доставлены в больницу, сообщили в субботу в пресс-службе областной прокуратуры.

"В результате ДТП скончалась пассажир автомобиля Toyota - девочка 2021 года рождения. Водитель автомобиля Toyota и два ее пассажира, мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель другого автомобиля доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выехал заместитель прокурора Азовского немецкого национального района с целью координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств и надлежащей правовой оценки произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, ДТП произошло на 795-м км дороги Челябинск - Новосибирск. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Ранее в субботу на 762-м км этой трассы столкнулись "Газель" и автомобиль Toyota, в результате чего пострадали восемь человек и один погиб. В данном случае, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения водитель грузовика.