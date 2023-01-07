В Омской области умер ребенок после ДТП на трассе

Авария произошла на 795-м км автодороги Челябинск - Новосибирск

ОМСК, 7 января. /ТАСС/. Трехлетний ребенок скончался в больнице после столкновения автомобилей Toyota и Chery на трассе Челябинск - Новосибирск в Омской области, в результате которого также погибла девочка 2021 года рождения и получили травмы несколько человек, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"В результате ДТП в медицинском учреждении скончалась девочка 2019 года рождения, пассажир автомобиля Toyota", - говорится в сообщении.

Как сообщали в пресс-службе областной полиции, ДТП произошло на 795-м км автодороги Челябинск - Новосибирск. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате ДТП скончалась девочка 2021 года рождения, ехавшая в автомобиле Toyota. Водитель и два пассажира, мужчина и девочка 2019 года рождения, а также водитель Chery были доставлены в медучреждение.