В ЛНР сообщили о взрыве на магистральном трубопроводе в Лутугине

Без газа остались около 13 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Взрыв на магистральном трубопроводе произошел в Лутугине Луганской Народной Республики. Об этом в субботу сообщило государственное предприятие "Луганскгаз".

"Вечером 7 января в городе Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП "Луганскгаз" во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания. Сейчас без газоснабжения временно остаются порядка 11 тыс. абонентов Лутугинского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Правительство ЛНР позже сообщило о ликвидации возгорания. "Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в городе Лутугино путем перекрытия задвижки", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.

Сотрудники предприятия в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва, говорится в тексте. "На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 тыс. абонентов", - уточнило правительство республики.

Администрация Лутугино и Лутугинского района со ссылкой на предприятие "Луганскгаз" сообщила, что газоснабжение района приостановлено из-за аварии на газопроводе. "7 января произошла авария на газопроводе высокого давления в районе лутугинских дач. В связи с аварией прекращена подача природного газа в городе Лутугино, пгт (поселок городского типа) Белореченский, пгт Георгиевка, пгт Ленина, пгт Успенка, пгт Врубовский, пгт Челюскинец, селе Лесном, а также [на] улице Знаменке и в селе Роскошном", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Лутугина и Лутугинского района.

О сроках восстановления газоснабжения пока не сообщается.