В ДНР сообщили о новом обстреле ВСУ Кировского района Донецка из артиллерии стандарта НАТО

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу выпустили пять снарядов

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в субботу в четвертый раз за день обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что удар был нанесен в 20:25 (совпадает с мск) из района населенного пункта Желанное первое. Украинские войска выпустили по городу пять снарядов.

Украинские силовики 7 января обстреливали Горловку, Макеевку, Каштановое, Минеральное, Гольмовский и Верхнеторецкое в ДНР.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 0:00 8 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 января заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.