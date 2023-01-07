В метро Мехико столкнулись два поезда

Один человек погиб и еще 16 пострадали

МЕХИКО, 7 января. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении в субботу двух составов на третьей линии метро столицы Мексики возросло до 16, один человек погиб. Об этом сообщила в Twitter глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

"В больницы были доставлены 16 человек, - говорится в записи.

глава управления общественной безопасности мегаполиса Омар Гарсиа позже сообщила в Twitter, что из четырех человек, находившихся в ловушке и зажатых в поезде, все были извлечены. "Мы продолжаем оказывать [им] медицинскую помощь, подтверждена гибель одного человека".

Сведений о причинах случившегося пока обнародовано не было. Данных о завершении спасательной операции пока нет. Прокуратура Мехико приступила к расследованию чрезвычайного происшествия.

В марте 2020 года два поезда метрополитена Мехико столкнулись на станции "Такубайя". Погиб один человек, более 40 получили травмы. В мае 2021 года в районе станции "Оливос" на 12-й линии обрушился фрагмент эстакады вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 м. Погибли 26 человек, десятки получили травмы.

Согласно результатам экспертизы, проведенной сотрудниками норвежской компании DNV, причиной трагедии стали структурные дефекты, вызванные допущенными в ходе строительства ошибками.