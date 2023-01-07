В ДНР сообщили о новом артиллерийском ударе по Петровскому району Донецка со стороны ВСУ

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска выпустили пять снарядов

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу вечером вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации представительства, украинские войска в 20:35 (совпадает с мск) выпустили по городу пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм, которую Украине поставляют страны НАТО. Это уже восьмой обстрел Донецка за этот день.

ВСУ 7 января также обстреливали Горловку, Макеевку, Каштановое, Минеральное, Гольмовский и Верхнеторецкое в ДНР.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 января заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.