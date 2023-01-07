В ДНР сообщили о втором за полчаса обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что киевские войска выпустили по городу четыре снаряда из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу вечером второй раз за полчаса нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что обстрел произошел в 21:00 (совпадает с мск), украинские войска выпустили по городу четыре снаряда из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО. Предыдущий обстрел Петровского района произошел в 20:35.

ВСУ 7 января нанесли в общей сложности девять ударов по Донецку. Помимо этого, они обстреливали Горловку, Макеевку, Каштановое, Минеральное, Гольмовский и Верхнеторецкое в ДНР.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 января заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.