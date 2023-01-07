В Лутугине в ЛНР из-за взрыва на газопроводе остаются без газа более 20 соцобъектов

Пострадавших, а также угрозы населению и постройкам нет

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Более 20 социальных объектов в Лутугинском районе в Луганской Народной Республике (ЛНР) остаются без газоснабжения из-за взрыва на магистральном газопроводе. Об этом в субботу сообщила районная администрация.

"Без газоснабжения в Лутугинском районе остается 21 социальный объект и около 13 тыс. абонентов. На месте происшествия работают аварийные бригады "Луганскагаза" и МЧС. Пострадавших нет. Угрозы населению и постройкам нет", - говорится в сообщении на сайте администрации.

В администрации уточнили, что на ее базе создан оперативных штаб, а также установлен "контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения".

Вечером 7 января в Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. По данным правительства республики, сотрудники "Луганскгаза" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм, в ближайшее время они приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва.