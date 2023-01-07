В Карачаево-Черкесии столкнулись восемь машин на трассе к курорту Домбай

Сообщается, что за медицинской помощью обратился один человек

ЧЕРКЕССК, 7 января. /ТАСС/. Четыре ДТП с участием восьми автомобилей произошло на трассе Черкесск - Домбай в Карачаево-Черкесии. Один человек обратился за медицинской помощью, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД по КЧР.

"7 января 2023 года около 17:24 на 32-м км ФАД Черкесск - Домбай, в течение шести минут произошло четыре ДТП с участием восьми автомашин", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, в результате дорожных происшествий за медицинской помощью обратилась местная жительница - пассажирка одной из машин, впоследствии она отпущена домой.

Движение на данном участке дороги частично ограничено. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.