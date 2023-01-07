Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции превысило 30

По данным главы Минздрава республики Фахреттина Коджи, 23 человека получили медицинскую помощь на месте, еще 9 доставили в больницу

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате обрушения в субботу крыши отеля в Сарыкамыше в приграничной с Арменией провинции Карс возросло до 32. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

"За помощью обратились 32 человека. 23 получили медицинскую помощь на месте, 9 госпитализированы. Состояние пострадавших в целом хорошее", - написал министр в Twitter.

Телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти сообщил о 10 пострадавших в результате ЧП.

По информации телеканала, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.