Самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Сообщается, что борт установил сигнал ответчика "general emergency"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью, сообщили ТАСС в субботу в авиационных службах.

"Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика "general emergency", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время борт находится примерно на середине пути, над Вологодской областью. Он находился на высоте более 10 тыс. метров и начал снижение. До аэропорта назначения ему остается чуть менее часа пути.