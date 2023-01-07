7 января, 19:17,
обновлено 7 января, 19:22

Самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Сообщается, что борт установил сигнал ответчика "general emergency"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737, следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью, сообщили ТАСС в субботу в авиационных службах.

"Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика "general emergency", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время борт находится примерно на середине пути, над Вологодской областью. Он находился на высоте более 10 тыс. метров и начал снижение. До аэропорта назначения ему остается чуть менее часа пути. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация