Подавший сигнал тревоги самолет Мурманск - Москва благополучно сел в Шереметьево

Сообщается, что после подачи сигнала тревоги самолет снизился до высоты примерно в 7 300 метров и следовал на ней

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пассажирский лайнер из Мурманска, который подал сигнал тревоги в полете до Москвы, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.

После подачи сигнала тревоги самолет снизился до высоты примерно в 7 300 метров и следовал на ней.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 рейсом Мурманск - Москва подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью через час с небольшим полета.