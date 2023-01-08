ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 178 снарядов

Ранены два мирных жителя

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки, 7 января, по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) 178 снарядов различных калибров из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило в ночь на воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии [калибра] 155 мм. На ясиноватском - 5 обстрелов из артиллерии [калибра] 155, 152 и 122 мм. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии [калибра] 155 и 152 мм. Выпустили 178 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Под огнем, отмечается в сводке, оказались Донецк, Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Макеевка. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя, повреждены 17 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.