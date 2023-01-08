В ХМАО загорелась кровля кафе на площади более 430 кв. м

Два человека эвакуировались

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 января. /ТАСС/. Здание кафе загорелось в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа на площади свыше 430 кв. метров, эвакуировались два человека. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 00:16 [мск] 8 января поступило сообщение о загорании в кафе "Двойная радость", по адресу: г. Нягань, ул. Сибирская, д. 32А/3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается плотное задымление на втором этаже здания. Площадь пожара - свыше 430 кв. м. Происходит горение кровли по всей площади", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, два человека эвакуировались самостоятельно.

Позже в в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что пожар был локализован на на площади 432 кв. м.

"В 02:41 мск [зафиксирована] локализация пожара на площади 432 кв. м. На пожаре работают 45 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 33 человека и 8 единиц техники", - сказано в сообщении.