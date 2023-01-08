8 января, 00:29

В Хасавюрте в многоквартирном доме произошел взрыв газа

По предварительной информации, есть пострадавшие

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в городе Хасавюрте в Дагестане, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье сообщает главное управление МЧС РФ по республике.

"В 02:35 8 января по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Хасавюрте по улице Датуева, 35 на первом этаже 6-этажного многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. По предварительной информации, имеются пострадавшие", - сообщили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего уточняются. 

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РоссияДагестан
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