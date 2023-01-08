В результате взрыва газа в Хасавюрте пострадали пять человек

Трое из них получили амбулаторную помощь, двое госпитализированы

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в дагестанском Хасавюрте, двое из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

"Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы, врачи им оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у главы города", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Датуева, 35.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по республике, по прибытии в 02:41 мск первого пожарного расчета пожар охватил помещение на площади 15 кв. м. В 03:07 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавшие доставлены в ЦГБ Хасавюрта. Из многоквартирного дома в целях безопасности были эвакуированы 10 человек.

"Хлопок, предварительно, произошел в пристроенном помещении ателье. Разрушены три стены первого этажа и выбиты стекла окон", - отметили в ведомстве.