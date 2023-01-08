В ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов за последние два дня со стороны ВСУ

Офицер второго армейского корпуса республики Андрей Марочко рассказал, что 6 и 7 января ударов по населенным пунктам не зафиксировали

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки не обстреливали населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщил офицер второго армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.

"За истекшие сутки, 7 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, 6 января обстрелов тоже не было.

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.