В ХМАО нашли погибшего после пожара в здании кафе

Работы на месте происшествия продолжаются

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 января. /ТАСС/. Пожар в здании кафе "Двойная радость" в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа привел к гибели одного человека. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"10:05 местного (8:05 мск - прим. ТАСС) поступила информация о обнаружении одного погибшего. Работы продолжаются", - говорится в распространенном сообщении.

Пожар в здании кафе распространился на площади 432 кв. м, горела кровля. Два человека эвакуировались самостоятельно. Ликвидация открытого горения произошла в 05:41 по местному времени (03:41 мск - прим. ТАСС).