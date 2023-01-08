Специалисты "Луганскгаза" восстановили газопровод в Лутугине после взрыва

После наполнения восстановленного участка магистральной сети газом, сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Луганскгаз" восстановили магистральный газопровод в городе Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР), который был поврежден в результате взрыва. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Луганскгаза".

"По состоянию на 07:30 сегодняшнего дня специалистами Государственного унитарного предприятия "Луганскгаз" были завершены сварочные работы на аварийном участке газопровода", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.

По данным пресс-службы, "производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов".

Вечером 7 января в городе Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. В администрации Лутугинского района сообщили, что около 13 тыс. человек и свыше 20 социальных объектов остались без газоснабжения. Позже пресс-служба "Луганскгаза" заявила, что спецслужбы выясняют причину взрыва на газопроводе.