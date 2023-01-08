8 января, 05:37,
обновлено 8 января, 05:57
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Зугрэса из ОТРК "Точка-У" со стороны ВСУ

По данным СЦКК республики, ракета была выпущена в 07:00

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в воскресенье город Зугрэс в Донецкой Народной Республике (ДНР) из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Точка-У". Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в 07:00, - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. - По направлению н. п. Зугрэс выпущена одна ракета из ОТРК "Точка У".

Зугрэс находится в 26 км к востоку от Макеевки. Дальность стрельбы комплекса "Точка-У" достигает 120 км, его ракеты могут нести боевую часть массой до 480 кг в зависимости от типа. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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