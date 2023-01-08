В Зугрэсе сообщили, что ПВО сбили запущенную ВСУ по Зуевской ТЭС ракету

Станция работает в штатном режиме, отметили в городской администрации

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Силы ПВО сбили запущенную украинскими войсками по Зуевской ТЭС в населенном пункте Зугрэс в ДНР ракету из ОТРК "Точка-У", станция работает в штатном режиме. Об этом в субботу ТАСС сообщили в городской администрации.

"Целью определенно была ТЭС. Ракета была сбита. <...> Все работает в штатном режиме", - сказали в администрации.

На месте обстрела работают экстренные службы. Пострадавших в результате атаки нет.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ТЭС получила повреждения в результате обстрела.

ТЭС расположена вблизи города Зугрэс и поселка Зуевка в 40 км к востоку от Донецка. Станция снабжает электроэнергией несколько населенных пунктов Донецкой Народной Республики.