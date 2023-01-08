8 января, 06:21,
обновлено 8 января, 07:15
Военная операция на Украине

Старобешевская ТЭС в ДНР повреждена ударом ВСУ

Старобешевская ТЭС в ДНР повреждена ударом ВСУ
Старобешевская ТЭС
© Александр Ильин/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Под завалами могут быть люди

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Старобешевская ТЭС в Донецкой Народной Республике повреждена в результате удара украинских войск в ночь на воскресенье, под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщили ТАСС в администрации Старобешевского района.

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"На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Предположительно, минимум два человека - сотрудники станции - могут находиться под обломками", - сообщили ТАСС в районной администрации.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар был нанесен с применением реактивной системы залпового огня. Всего по поселку Новый Свет, где находится ТЭС, было выпущено шесть снарядов.

Старобешевскся ТЭС - один из крупнейших энергетических объектов в ДНР. Станция, построенная в 1958 году, снабжает электроэнергией центральные и южные районы республики.

В новость была внесена правка (09:34 мск) - передается с уточнением типа использованного орудия. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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