8 января, 06:25,
обновлено 8 января, 06:39

В МЧС ЛНР назвали предварительную версию причины взрыва на газопроводе в Лутугине

По данным ведомства, это мог быть подрыв

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Причиной возгорания магистрального газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР), произошедшего вечером 7 января, по предварительной информации, стал подрыв. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.

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По предварительным данным, "в результате подрыва магистрального газопровода <...> на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в 9 населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект", сообщили журналистам в пресс-службе. 

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