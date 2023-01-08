В МЧС ЛНР назвали предварительную версию причины взрыва на газопроводе в Лутугине

По данным ведомства, это мог быть подрыв

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Причиной возгорания магистрального газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР), произошедшего вечером 7 января, по предварительной информации, стал подрыв. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.

По предварительным данным, "в результате подрыва магистрального газопровода <...> на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в 9 населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект", сообщили журналистам в пресс-службе.