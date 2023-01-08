В Великом Новгороде спасли заблокированных из-за пожара на балконе детей

Одному из них потребовалась госпитализация

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Трех детей спасли из горящей квартиры в Великом Новгороде, одному из них потребовалась госпитализация. Пожар произошел в квартире на девятом этаже многоквартирного дома на улице Псковской, также были эвакуированы жители соседних квартир, сообщили ТАСС в пресс-служба регионального главка МЧС в воскресенье.

"Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома на улице Псковской в Великом Новгороде. На момент прибытия пожарных подразделений в однокомнатной квартире горела обстановка в кладовке и коридоре. На балконе находились мама и трое ее несовершеннолетних детей. Эвакуироваться они не могли - пожар перекрыл выход из квартиры", - сообщили в пресс-службе, добавив, что из соседних квартир были эвакуированы три человека.

Как рассказали в пресс-службе, пока шла ликвидация пожара начальник дежурной смены службы пожаротушения Сергей Струговец проник на балкон и отдал детям свою воздушную маску и спасательное устройство. Как только пламя было сбито, людей вывели из квартиры.

"На пожаре спасены четыре человека, из них трое детей. К сожалению, одному ребенку понадобилась медицинская помощь, он был госпитализирован", - добавили в ведомстве. На месте работают оперативные службы. Причины пожара выясняются.