8 января, 10:19,
обновлено 8 января, 10:49
Военная операция на Украине

Украинские войска выпустили по Донецку пятнадцать снарядов из РСЗО

За полчаса ВСУ дважды обстреляли город

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в воскресенье во второй раз за полчаса нанесли удар по Донецку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив десять снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлениям <...> Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в elegram-канале представительства. Уточняется, что обстрел был в 13:25.

Предыдущий удар из РСЗО пришелся на Киевский и Куйбышевский районы, по которым в 12:55 было выпущено пять снарядов. 

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