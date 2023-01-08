В Омской области госпитализировали четырех пострадавших в ДТП на трассе

Всего в аварии пострадали восемь человек

ТАСС, 8 января. Четыре человека, пострадавших накануне при столкновении грузовика "Газель" и легкового автомобиля Toyota на трассе Челябинск - Новосибирск в Омской области, остаются под наблюдением медиков в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Еще четверо продолжат лечение амбулаторно, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

В субботу в пресс-службе областного УМВД сообщили, что один человек погиб и восемь получили травмы в результате ДТП в Омской области. Водитель большегрузного автомобиля "Газель" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota. От удара легковой автомобиль съехал в кювет.

"Состояние всех (пострадавших - прим. ТАСС) медики оценили как удовлетворительное. Четверо продолжат лечение амбулаторно, четверо остаются под наблюдением медиков", - рассказали в областном Минздраве.

Спустя 45 минут после аварии в субботу на той же трассе столкнулись две легковые машины. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, погибли две девочки 2019 и 2021 года рождения.

В пресс-службе областного Минздрава уточнили ТАСС, что в больнице оказались четыре человека. Один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший госпитализирован в удовлетворительном состоянии, двое продолжат лечение амбулаторно.

ДТП произошло на 795-м км автодороги Челябинск - Новосибирск. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.