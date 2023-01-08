В Подмосковье работница кафе зарезала коллегу ножом

Ее задержали

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Одна из работниц кафе в Мытищах зарезала коллегу ножом в ходе словесного конфликта, она задержана. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

"В кафе в Мытищах словесный конфликт между работниками закончился поножовщиной. Сотрудница заведения схватила нож и нанесла смертельное ранение своему оппоненту. В настоящее время она задержана", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили ТАСС, что инцидент произошел на проспекте Астрахова в одном из заведений, там нашли тело 51-летнего мужчины. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана женщина 1986 года рождения. Предварительно установлено, что между злоумышленницей и погибшим произошел словесный конфликт, в ходе которого женщина нанесла удары ножом своему оппоненту, от которых он скончался", - сказали в пресс-службе.

По этому факту следственными органами принято процессуальное решение.