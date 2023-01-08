Число погибших в результате пожара в здании кафе в ХМАО возросло до двух

Возбуждено дело

ТЮМЕНЬ, 8 января. /ТАСС/. Два работника кафе погибли при пожаре в здании кафе "Двойная радость" в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Югре.

"По предварительным данным, 8 января 2023 года около 02:00 (местного времени - прим. ТАСС) произошло возгорание в здании кафе "Двойная радость", расположенном по улице Сибирской города Нягани. После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения", - говорится в распространенном сообщении.

Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО - Югре по факту обнаружения тел двоих мужчин после пожара в здании кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, назначены судебные экспертизы.

Пожар в здании кафе распространился на площади 432 кв. м, горела кровля. Два человека эвакуировались самостоятельно. Ликвидация открытого горения произошла в 05:41 по местному времени. Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили об обнаружении одного погибшего после пожара.