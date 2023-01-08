8 января, 10:50

В Вологодской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

Специалистам удалось спасти ребенка

ТАСС, 8 января. Три человека погибли и один ребенок спасен на пожаре в двухквартирном жилом доме в одной из деревень Вологодской области. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Около 06:00 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по адресу: Бабаевский район, поселок Тимошкино, улица Ленина, дом № 6. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Огнеборцами из огня была спасена девочка 10 лет. С ее слов, в доме остались еще трое взрослых", - сообщили в ведомстве.

При разборе конструкций были обнаружены тела трех погибших. Предварительная площадь пожара составила 160 кв. м. На место происшествия привлечены 27 человек и 11 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. 

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РоссияВологодская область
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