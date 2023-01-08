Международная коалиция сбила БПЛА недалеко от военной базы на западе Ирака

По данным Al Hadath, жертв в результате инцидента нет

ТАСС, 8 января. Вооруженные силы международной коалиции сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), попытавшийся приблизиться к авиабазе Айн-эль-Асад на западе Ирака, использовавшейся в недалеком прошлом силами международной антитеррористической коалицией во главе с США. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Hadath.

В результате инцидента жертв нет. Откуда мог прилететь БПЛА, не уточняется.

Факт инцидента также подтвердили представители ВС Ирака, передает телеканал.

Находящаяся в провинции Анбар база Айн-эль-Асад, как и многие другие пункты расположения коалиционных войск, неоднократно становилась целью ракетных нападений и атак при помощи беспилотников. В Вашингтоне обвиняли в причастности к ним ряд действующих в Ираке проиранских группировок.