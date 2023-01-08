8 января, 11:25

В Башкирии в ДТП пострадали девять человек

Среди них четверо детей

ТАСС, 8 января. Легковые автомобили Skoda Octavia и Nissan Qashqai столкнулись на трассе Белорецк - Учалы. В аварии пострадали девять человек, включая четверых детей. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

"На трассе Белорецк - Учалы, Уралтау произошло ДТП с пострадавшими. В результате лобового столкновения двух автомобилей Skoda Octavia и Nissan Qashqai пострадали девять человек, семь из них госпитализированы в [больницу] города Белорецк. Среди пострадавших четверо детей в возрасте: 3 года, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются", - говорится в сообщении. 

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РоссияБашкортостан
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