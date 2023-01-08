8 января, 11:38

Мощность взрывного устройства в Лутугине составила 500 г в тротиловом эквиваленте

В МВД ЛНР отметили, что характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве объекта инфраструктуры

ЛУГАНСК, 8 января. /ТАСС/. Мощность взрывного устройства, сработавшего в субботу у газопровода в городе Лутугине ЛНР, составила около 500 г в тротиловом эквиваленте. Об этом в воскресенье сообщило МВД ЛНР.

По его информации, после локализации возгорания магистрального газопровода взрывотехники экспертно-криминалистического центра МВД республики провели осмотр места происшествия и прилегающей местности на наличие взрывных устройств.

"В ходе осмотра изъяты фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти. Характер повреждений свидетельствует о целенаправленном подрыве объекта инфраструктуры. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД региона. 

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Россия
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