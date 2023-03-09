РЖД начали проверку в связи с происшествием с собакой около станции "Москва-3"

По информации, которая появилась ранее в социальных сетях, сотрудник холдинга на железнодорожной станции жестоко избил животное

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) проводит внутреннюю проверку и разбирается с ситуацией по вопросу избиения собаки в районе станции "Москва-3" в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"По информации в социальных сетях о происшествии с собакой в районе станции "Москва-3" проводим внутреннюю проверку и тщательно разбираемся с ситуацией. При обращении правоохранительных органов окажем все необходимое содействие", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на железнодорожной станции сотрудник холдинга жестоко избил собаку.

В РЖД отметили, что считают неприемлемым такое поведение работников. Также компания осуждает жестокое обращение с животными.