В Москве из-за хакерской атаки прозвучала ложная информация о воздушной тревоге

Были взломаны серверы радиостанций и телеканалов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ложная информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала в четверг в Москве в эфире радиостанций и телеканалов в результате взлома серверов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Аналогичный инцидент произошел 28 февраля. Тогда ложная информация об объявлении воздушной тревоги была зафиксирована в 15 регионах России.

Ранее в четверг после взлома серверов радиостанций и телеканалов сообщение о воздушной тревоге прозвучало в Свердловской области. Оно также не соответствует действительности.