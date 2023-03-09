Вылетевший из Петербурга в Ижевск самолет подал сигнал тревоги

Boeing 737 вернулся в Пулково, причина ЧП устанавливается

ТАСС, 9 марта. Пассажирский Boeing 737, следующий из Санкт-Петербурга в Ижевск, после взлета подал сигнал тревоги, сообщили ТАСС в четверг в авиаслужбах.

"Boeing 737 рейсом Санкт-Петербург - Ижевск установил код ответчика 7700 (сигнал тревоги - прим. ТАСС) и возвращается в Пулково", - сказал собеседник агентства.

Самолет подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте около 3 тыс. м над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.

Позднее в авиаслужбах сообщили, что самолет благополучно приземлился. В полете он провел около 20 минут. Причина ЧП устанавливается.

В пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" уточнили, что самолет вернулся в аэропорт из-за технических причин. Самолет сел в штатном режиме, на его борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа.

В новость внесены изменения (16:23 мск) - добавлена информация о приземлении самолета.