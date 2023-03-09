9 марта, 13:20

Sky: при крушении лодки с мигрантами у берегов Туниса погибли 14 человек

По данным издания, еще не менее 54 человек удалось спасти

ТАСС, 9 марта. По меньшей мере 14 человек погибли в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Туниса. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местную береговую охрану.

По ее данным, еще не менее 54 человек удалось спасти. Инцидент произошел у берегов города Сфакс (восточное побережье Туниса). Телеканал Asharq утверждает, что погибшие мигранты являлись уроженцами стран Африки. Информации о том, сколько всего человек находилось на борту потерпевшей крушение лодки, не приводится. 

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Тунис
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