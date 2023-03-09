В Карелии студента обвинили в участии в диверсии на железной дороге

Ему может грозить лишение свободы от 15 лет до пожизненного заключения

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 марта. /ТАСС/. Студенту из Сортавалы Республики Карелия Никите Клюне предъявлены обвинения в организации совершения террористической деятельности. Материалы об избрании ему меры пресечения в четверг рассмотрят в Петрозаводском городском суде, сообщила ТАСС представитель суда.

"Материалы дела поступили в суд и будут рассмотрены в закрытом судебном заседании. Клюня проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация совершения террористической деятельности")", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, 19-летнему общественнику вменяют участие в диверсии на железной дороге. Согласно законодательству, по предъявленному обвинению ему может грозить лишение свободы от 15 лет до пожизненного заключения.