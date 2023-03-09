9 марта, 13:26,
обновлено 9 марта, 13:43

СМИ: в подготовке теракта в Приднестровье участвовали шесть человек

Сообщается, что пятеро подозреваемых являются гражданами Украины

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Подготовкой предотвращенного в непризнанном Приднестровье теракта занимались шесть человек. Об этом информирует в четверг телеканал "Первый Приднестровский", который получает эксклюзивные кадры с допроса одного из подозреваемых.

Как уточнил телеканал в своем Telegram-канале, они выдавали себя за беженцев.

Сообщается, что пятеро из них являются гражданами Украины. Гражданство шестого подозреваемого - задержанного Вячеслава Кисничана - не уточняется. Ранее сообщалось, что он является уроженцем Приднестровья, впоследствии проживал в Одессе и был завербован Службой безопасности Украины. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
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