СМИ: в подготовке теракта в Приднестровье участвовали шесть человек

Сообщается, что пятеро подозреваемых являются гражданами Украины

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Подготовкой предотвращенного в непризнанном Приднестровье теракта занимались шесть человек. Об этом информирует в четверг телеканал "Первый Приднестровский", который получает эксклюзивные кадры с допроса одного из подозреваемых.

Как уточнил телеканал в своем Telegram-канале, они выдавали себя за беженцев.

Сообщается, что пятеро из них являются гражданами Украины. Гражданство шестого подозреваемого - задержанного Вячеслава Кисничана - не уточняется. Ранее сообщалось, что он является уроженцем Приднестровья, впоследствии проживал в Одессе и был завербован Службой безопасности Украины.