В Новороссийске возбудили уголовное дело после избиения подростка в маршрутке

Следователи устанавливают личность подозреваемого

КРАСНОДАР, 9 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после инцидента в маршрутном такси в Новороссийске, где мужчина нанес телесные повреждения 16-летнему подростку, личность подозреваемого устанавливают. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"По указанию руководителя краевого следственного управления СК России Андрея Константиновича Маслова в следственном отделе по городу Новороссийску СК РФ по краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении несовершеннолетнего с применением насилия в транспорте общего пользования (ч. 1 ст. 213 УК РФ). По предварительным данным, подозреваемый, следуя в маршрутном такси на улице Бирюзова города Новороссийска, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, общепризнанным нормам и правилам поведения, используя малозначительный повод для выяснения отношений с ранее ему незнакомым 16-летним подростком, не менее двух раз ударил его кулаками в лицо", - говорится в сообщении.

Уточняется, что родители подростка написали заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений. Cледователи устанавливают личность подозреваемого, изымаются записи с камер видеонаблюдения.