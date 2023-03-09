Фигурировавший в деле Сафронова политолог Воронин осужден на 13 лет колонии за госизмену

Защита не стала обжаловать приговор

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 13 годам и три месяцам колонии политолога Демури Воронина, который проходил по одному из эпизодов дела бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, осужденного за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Демури Воронина по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде 13 лет и три месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что защита осужденного не стала обжаловать приговор и он вступил в законную силу.

Демури Воронин имеет гражданства Германии и России и постоянно до ареста проживал в ФРГ.

Как ранее рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов (признан иноагентом), по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248.

Политолог был арестован феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. По некоторым данным, после задержания он дал выгодные следствию признательные показания, которые легли в основу одного из эпизодов дела Сафронова. Последний приговорен Мосгорсудом к 22 годам лишения свободы за госизмену.