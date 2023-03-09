По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в городе частично пропал свет и начался пожар

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Пять взрывов прогремело в подконтрольном Украине городе Запорожье, там частично прекратилось электроснабжение и начался пожар. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе Запорожье было слышно пять взрывов, и еще пять взрывов прозвучало в [его] северном пригороде <...> Вольнянске. Сейчас пожар в городе [Запорожье], частично пропал свет, в Вольнянске полностью пропал свет", - сказал он.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.