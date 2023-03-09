9 марта, 19:49

В Москве погиб сбитый электричкой человек

Происшествие случилось перед платформой Чертаново Павелецкого направления

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Человек, попавший под колеса электрички около железнодорожной станции Чертаново в Москве, погиб, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сегодня около 18:35 перед платформой Чертаново Павелецкого направления электропоездом был смертельно травмирован человек", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе МЖД ТАСС сообщали об инциденте около платформы Чертаново, когда электричка № 6528 аэропорт Домодедово - Москва сбила мужчину. По предварительной информации, это произошло, когда он переходил пути перед близко идущим поездом. 

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