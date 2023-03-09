Мошенники заработали за праздники 5 млн рублей по схеме "фейковых свиданий"

По данным Group-IB, мошенники знакомились с жертвами в соцсетях и под видом приглашения на свидание заманивали их на фишинговые сайты, чтобы получить доступ к платежным средствам

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Группировки мошенников в День святого Валентина, День защитника Отечества и Международный женский день заработали в соцсетях на схеме "фейковых свиданий" 5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе работающей в сфере кибербезопасности Group-IB.

"Специалисты Group-IB оценили заработки мошенников, использовавших схему с приглашениями на фейковые сведения (Fake Date) в День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта в 5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе. На 14 февраля мошенники заработали 1,1 млн рублей, 23 февраля - 2,1 млн рублей и 8 марта еще 1,8 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Как правило, мошенники знакомятся с мужчинами в соцсетях под фейковым аккаунтом девушки, предлагая провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино ("кинотеатре для двоих"), кальянной или заказать доставку ужина на дом, пояснили в пресс-службе. Жертве скидывают ссылку на фишинговый сайт и предлагают оплатить билеты. В частности, поход на стендап обходился от 2,1 тыс. до 5,5 тыс. рублей, в кинотеатр - от 2,5 тыс. до 9,9 тыс. рублей. Получив платеж и данные карты, мошенники дополнительно снимали со счета различные суммы - от 2 до 50 тыс. рублей. Также иногда деньги списывались мошенниками дважды или трижды - при оформлении "возврата" оплаты.

В преддверии праздников мошенники нередко создают поддельные сайты известных брендов, маркетплейсов или онлайн-магазинов с более привлекательными ценами и скидками, фейковые сервисы по бронированию столиков в ресторанах, доставке цветов и билетов на мероприятия, сообщил ТАСС аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков. Помимо этого, злоумышленники рассылают вредоносное ПО и фишинговые ссылки через сообщения в мессенджерах и письма в электронной почте, замаскированные под поздравления от известных компаний и предложения скидок.

Эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют критически относиться к крайне щедрым предложениям в Сети, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые, перепроверять информацию на официальных ресурсах компаний, а также устанавливать защитные программы на устройства.

Об исследовании

Для подсчета Group-IB получила доступ к закрытым чатам мошенников с теневой бухгалтерией в режиме реального времени, эксперты суммировали выручку по семи самым активным группам. Эксперты оценили периоды с 12 по 14 февраля включительно, 21-23 февраля и 6-8 марта.