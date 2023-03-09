9 марта, 19:55
Военная операция на Украине

В некоторых областях Украины отменили воздушную тревогу

Предупреждение перестало действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Воздушную тревогу вечером в четверг отменили в семи областях Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

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Предупреждение перестало действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что во время действия воздушной тревоги в подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремело пять взрывов, там частично прекратилось электроснабжение, начался пожар. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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