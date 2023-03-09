9 марта, 20:28

В Волгоградской области из-за подъема воды подтопило участки в пяти населенных пунктах

Для мониторинга обстановки используют беспилотники регионального МЧС

ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Подъем воды в реках из-за неблагоприятных метеоусловий спровоцировал подтопление приусадебных участков в пяти населенных пунктах города Михайловка Волгоградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональной администрации.

"9 марта 2023 года на территории городского округа - город Михайловка в результате неблагоприятных метеоусловий произошел подъем воды в реке Тишанка, балке Сенновская, балке Липовый Яр, ручье Железнодорожный, в результате чего произошло подтопление приусадебных участков в пяти населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг обстановки ведется круглосуточно, используются в том числе беспилотные летательные аппараты ГУ МЧС России по Волгоградской области. "Ситуация находится на контроле у комиссии по предупреждению ГО и ЧС Волгоградской области", - добавили в ведомстве. 

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