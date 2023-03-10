9 марта, 21:24,
обновлено 9 марта, 22:57

В Гамбурге в результате стрельбы в центре "Свидетелей Иеговы" погибли минимум семь человек

В Гамбурге в результате стрельбы в центре "Свидетелей Иеговы" погибли минимум семь человек
© EPA-EFE/ NEWS5

Пострадали 24 человека, из них 7 находятся в тяжелом состоянии

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Как минимум 7 человек погибли, не менее 24 получили ранения в четверг вечером вследствие стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Bild. Ранее поступила информация о шести погибших.

Инцидент произошел в городском районе Альстердорф. "Сегодня около 21:00 [23:00 мск] один или несколько неизвестных открыли огонь по людям в церкви", - говорится в заявлении полиции. В правоохранительных органах призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах.

По информации Hamburger Morgenpost, состояние семи человек оценивается как тяжелое. Мотивы и конкретные обстоятельства нападавшего пока не известны.

"Пока нет точной информации о мотивах преступления. В связи с этим мы просим не распространять предположения и слухи", - говорится в заявлении гамбургской полиции, размещенном на ее странице в Twitter. На месте инцидента работают силы специального назначения.

По информации телеканала RTL, полиция Гамбурга исходит из того, что стрелявший в центре "Свидетелей Иеговы" покончил с собой. По его данным, когда полицейские вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел. Там впоследствии было обнаружено тело предполагаемого преступника. В то же время эта информация пока не подтверждена, расследование продолжается.

По данным агентства DPA, спасатели выносят пострадавших из здания центра. Правоохранительные органы оценивают произошедшее как "массовое убийство на почве одержимости", уточнило агентство. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
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