В Гамбурге в результате стрельбы в центре "Свидетелей Иеговы" погибли минимум семь человек

Пострадали 24 человека, из них 7 находятся в тяжелом состоянии

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Как минимум 7 человек погибли, не менее 24 получили ранения в четверг вечером вследствие стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Bild. Ранее поступила информация о шести погибших.

Инцидент произошел в городском районе Альстердорф. "Сегодня около 21:00 [23:00 мск] один или несколько неизвестных открыли огонь по людям в церкви", - говорится в заявлении полиции. В правоохранительных органах призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах.

По информации Hamburger Morgenpost, состояние семи человек оценивается как тяжелое. Мотивы и конкретные обстоятельства нападавшего пока не известны.

"Пока нет точной информации о мотивах преступления. В связи с этим мы просим не распространять предположения и слухи", - говорится в заявлении гамбургской полиции, размещенном на ее странице в Twitter. На месте инцидента работают силы специального назначения.

По информации телеканала RTL, полиция Гамбурга исходит из того, что стрелявший в центре "Свидетелей Иеговы" покончил с собой. По его данным, когда полицейские вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел. Там впоследствии было обнаружено тело предполагаемого преступника. В то же время эта информация пока не подтверждена, расследование продолжается.

По данным агентства DPA, спасатели выносят пострадавших из здания центра. Правоохранительные органы оценивают произошедшее как "массовое убийство на почве одержимости", уточнило агентство.