В Ижевск доставили пассажиров вернувшегося в Пулково самолета

За ними направили резервное судно

ТАСС, 10 марта. Резервный борт, который вылетел за пассажирами вернувшегося в Пулково Boeing, прибыл из Санкт-Петербурга в Ижевск, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников.

"Рейс 926 произвел посадку в Ижевске в 02:10 местного (01:10 мск - прим. ТАСС)", - написал Синельников.

Ранее в авиаслужбах сообщили ТАСС, что Boeing 737, следовавший из Санкт-Петербурга в Ижевск, подал сигнал тревоги в воздухе примерно через десять минут после взлета. В это время борт находился на высоте около 3 тыс. метров над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

Позднее в "Ижавиа" сообщили, что Boeing 737-800, вылетевший рейсом I8-926 в 15:53 из аэропорта Пулково, в 16:01 по мск вернулся в аэропорт в связи с возможным столкновением с птицей. Самолет приземлился в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Вечером в четверг за пассажирами рейса из Ижевска направили резервное судно.