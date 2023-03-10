В акватории Тихого океана произошли три землетрясения

В населенных пунктах Камчатского края эти сейсмособытия не ощущались

ТАСС, 10 марта. Специалисты зафиксировали в акватории Тихого океана утром в пятницу три землетрясения магнитудой от 3,5 до 3,6, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным пресс-службы, которая ссылается на информацию Камчатского филиала геофизической службы РАН, первое землетрясение произошло на глубине 47 км, его магнитуда составила 3,6. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 179 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Второе было зафиксировано на глубине 60 км, магнитуда составила 3,5. Эпицентр землетрясения находился в 92 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

Третье землетрясение специалисты зафиксировали на глубине 40 км. Магнитуда сейсмособытия составила 3,6. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 87 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

В населенных пунктах эти сейсмособытия не ощущались, звонки в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.