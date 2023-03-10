СБУ задержала экс-главу компании "Антонов" за отказ помочь силовикам укрепить Гостомель

Также задержан глава службы безопасности компании

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего главу компании "Антонов" Сергея Бычкова за отказ дать разрешение на строительство оборонительных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что позволило российским силам занять объект в феврале 2022 года. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Цензор.НЕТ".

Вместе с Бычковым задержан и глава службы безопасности компании Нетесов. Его имя не приводится.

Как уточняет украинское издание "Страна", задержанные неоднократно отказывали Национальной гвардии Украины в сооружении оборонительных укреплений на территории воздушной гавани.

Оба фигуранта заключены под стражу на два месяца.