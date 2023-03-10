10 марта, 00:58

В Чите после взрыва газа в жилом доме госпитализировали троих пострадавших

Состояние семилетнего мальчика остается тяжелым, сообщили в Минздраве Забайкальского края

ТАСС, 10 марта. Медики госпитализировали 3 из 11 пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Чите. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минздраве Забайкальского края.

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"Пострадавших 11 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Из них госпитализированы трое человек, в том числе один несовершеннолетний", - сообщили в министерстве.

Состояние семилетнего мальчика остается тяжелым, он проходит лечение в краевой детской клинической больнице. Одного взрослого госпитализировали в краевую клиническую больницу, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Еще один взрослый находится в Городской клинической больнице №1, его состояние удовлетворительное. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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